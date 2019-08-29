29.08.2019 13:06

Antalya'da yürütülen "Gelin Kardeş Olalım Projesi" kapsamında Tunceli'ye gelen bir grup, Ovacık ilçesini ziyaret etti.

Ovacık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Gelin Kardeş Olalım Projesi" başlatıldığı belirtildi.

Proje kapsamında Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden kente gelen proje heyetinin Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ovacık Kaymakamlığı ziyaret ederek görüş alış verişinde bulunduğu ve ardından ilçede birçok köyde üretim alanlarını gezerek çiftçiler ile organik tarım ve organik seracılık hakkında bilgi alışverişi yaptığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ovacık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü proje koordinatörü Ziraat Yüksek Mühendisi Deniz Yusuf İçgil, şunları kaydetti:

"Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden gelen proje heyeti ile 3 gün ilçede yapılan değerlendirmelerde, Ovacık ilçesinde alternatif üretim olarak organik seracılık, organik çilek, solucan gübresi ve tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği konusunda ortak proje çalışmaları yapılması kararı aldık."

Kaynak: AA