Gelin ile Damat Kavga Edince Britney Spears'ın Sahne Alacağı 5 Milyon Dolarlık Hint Düğünü İptal Oldu

Antalya'da yapılması planlanan ve dünyaca ünlü yıldız Britney Spears'ın sahne alacağı 5 milyon dolarlık Hint düğünü gelin ve damadın kavgası yüzünden iptal edildi.

GELİN DAMAT KAVGA ETTİ, DÜĞÜN İPTAL EDİLDİ

Görkemli düğün törenlerini seven Hintli aileler, milyon dolarlık organizasyonlar için Antalya'yı tercih ederken, Turizm şirketi yöneticisi Bünyat Özpak, 2014 yılından itibaren ciddi bir tanıtım atağı yaptıklarını vurguladı. Özpak, 2018'de 15 düğün ile rekor kıracaklarını belirterek "2019 hedefimiz 30 Hint düğünü yapmak" dedi.

BRITNEY SPEARS SAHNE ALACAKTI

Özpak, Hint bir gelin damatla düğün öncesi yaşadıkları krizi ise şöyle anlattı:

"Bu yıl Antalya'da şimdiye kadarki en büyük Hint düğününü gerçekleştirecektik. Öyle ki, düğünde Britney Spears sahneye çıkacaktı. Sanatçıyla sözleşme de yapıldı. Ancak düğün yaklaşırken, gelinin bir akrabası hayatını kaybetti. Yas nedeniyle düğün ertelendi. Ardından bu kez de gelin ile damat kavga edip ayrıldı. Tüm çalışmalarımız boşa gitti."

5 MİLYON DOLAR HARCADI

İptal edilen düğünün maliyetinin 5 milyon doları bulduğu öğrenildi. Genellikle 400 ile 1000 davetli arasındaki büyüklüklerde düğünler yapıldığını söyleyen Özpak, konukların da ortalama üç gece dört gün konaklandığını belirtti. Özpak, düğün bütçesinin 500 bin dolardan başlayıp 4 milyon dolara kadar çıktığını belirterek şunları söyledi:

"Tavan fiyat yok. Yapılabilecekler sadece hayal gücüyle sınırlı. Hindistan'da düğün organizasyonlarını planlayan büyük firmalarla birlikte çalışıyoruz. Onların düğünle ilgili taleplerini gerçekleştiriyoruz. Bu yıl Kapadokya'dan getirdiğimiz balonu gelin arabası yapmıştık." (Kaynak: Sabah)