GELİN İLE DAMADIN ETRAFINDA DRİFT ATAN SÜRÜCÜYE 9 BİN 125 LİRA CEZA

Antalya'da gelin ve damadın etrdafında drift atan otomobil sürücüsü Musa K.'ya 9 bin 125 lira cezai işlem uygulanırken, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Otomobille yapılan tehlikeli drift anları, Antalya'nın Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'ndeki kavşakta yaşandı. Düğün konvoyunda otomobilden inen gelin ile damat kavşakta yolun ortasına geldi. Konvoyun arasından geldiği tahmin edilen ve polisin ceza yazmaması için plakaları sökülen araçtaki sürücü, gelin ile damadın etrafında drift attı. Çevredeki semt sakinleri drift anlarını cep telefonu kamerasıyla anbean görüntüledi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada gelin ve damadın etrafında drift yapılmasına ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine harekete geçti. Polis, drift yapan kişinin Musa K. olduğunu belirledi. Sürücü Musa K.'ya 9 bin 125 lira ceza uygulanırken, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu. Aracı ise trafik otoparkına çekildi.

(DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLERLE)

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)-