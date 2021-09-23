Gelin-damat fotoğrafı çekerken 30 metreden düştü - Haberler
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Gelin-damat fotoğrafı çekerken 30 metreden düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Gelin-damat fotoğrafı çekerken 30 metreden düştü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Tazı Kanyonu'nda gelin ve damat fotoğrafı çekerken 30 metre yükseklikten aşağıya düşen genç, jandarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınarak ambulans helikopter ile Antalya Tıp Fakültesine sevk edildi.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde Tazı Kanyonu'nda gelin ve damat fotoğrafı çekerken 30 metre yükseklikten aşağıya düşen genç, jandarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınarak ambulans helikopter ile Antalya Tıp Fakültesine sevk edildi.

Olay, Gaziler Mahallesi Tazı Kanyonu mevkiinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir fotoğrafçının yanında çalışan 24 yaşındaki İbrahim Enes Aldemir, kayalık alanda dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yükseklikten aşağıya düştü. Olayın haber alınmasının ardından Beşkonak Jandarma Karakolu, Manavgat İtfaiyesi kurtarma, 112 sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Düştüğü yerden jandarma, itfaiye ve 112 ekipleri tarafından sedye ile yukarı çıkarılan E.İ.A. ambulans helikopter ile Akdeniz Üniversitesi Antalya Tıp Fakültesine sevk edildi. - ANTALYA

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