Gelin başı ücretini çok bulan damat ve yakınları kuaföre saldırdı
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Gelin başı ücretini çok bulan damat ve yakınları kuaföre saldırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te, gelinin düğün saçını ve makyajını yapan kuaförün söylediği ücreti fazla bulan damat ve akrabaları, kuaför ile çalışanlara saldırdı.

Gaziantep'te, gelinin düğün saçını ve makyajını yapan kuaförün söylediği ücreti fazla bulan damat ve akrabaları, kuaför ile çalışanlara saldırdı. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ise pes dedirtti.

Olay, Cumartesi günü Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre kuaför Melisa Güner (26), bir gelinin düğün saçını ve makyajın yaptı. Daha sonra gelini almaya gelen damat ve yakınları kuaför Melisa Güner'in söylediği fiyatı ilk söylenen fiyattan fazla bulduklarını ve fazla ödeme yapmayacaklarını söyledi. Bunun üzerine iki taraf arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası damat Y.G. ile yakınları, kuaför Melisa Güner ve 4 çalışana tekme, tokat ve sopalarla saldırdı.

Saldırı anları saniye saniye kaydedildi

Saldırı anları ise iş yeri ile çevredeki diğer iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, düğün arabasıyla kuaföre gelen damat Y.G. ile beraberindeki yakınlarının, Güner ile diğer çalışanlara saldırma anları yer aldı.

5 kişi yaralandı, olaya polis müdahale etti

Olayı görenlerin ihbarıyla kuaföre çok sayıda polis ve sağlık ekibi intikal etti. Polisin araya girmesiyle son bulan tekme, tokat ve sopalı kavga sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralanan 5 kişi sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası darp raporu alan kuaför ve çalışanları, kendilerine saldıran damat ve yakınlarından şikayetçi oldu. Şikayet üzerine 4 kişi gözaltına alındı. Polisin gözaltına aldığı 4 kişi, ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı incelemenin sürdüğü öğrenildi.

(Lider Olgun/İHA)

Gelin başı ücretini çok bulan damat ve yakınları kuaföre saldırdı
Gelin başı ücretini çok bulan damat ve yakınları kuaföre saldırdı
Gelin başı ücretini çok bulan damat ve yakınları kuaföre saldırdı
Gelin başı ücretini çok bulan damat ve yakınları kuaföre saldırdı
Gelin başı ücretini çok bulan damat ve yakınları kuaföre saldırdı
Gelin başı ücretini çok bulan damat ve yakınları kuaföre saldırdı
Gelin başı ücretini çok bulan damat ve yakınları kuaföre saldırdı
Gelin başı ücretini çok bulan damat ve yakınları kuaföre saldırdı
Gelin başı ücretini çok bulan damat ve yakınları kuaföre saldırdı
Gelin başı ücretini çok bulan damat ve yakınları kuaföre saldırdı
Gelin başı ücretini çok bulan damat ve yakınları kuaföre saldırdı
Gelin başı ücretini çok bulan damat ve yakınları kuaföre saldırdı
Gelin başı ücretini çok bulan damat ve yakınları kuaföre saldırdı
Gelin başı ücretini çok bulan damat ve yakınları kuaföre saldırdı
Gelin başı ücretini çok bulan damat ve yakınları kuaföre saldırdı
Gelin başı ücretini çok bulan damat ve yakınları kuaföre saldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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