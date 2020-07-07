Gelin arabasıyla otomobil çarpışıp dereye uçtu: Gelin yaralandı Hatay'ın Samandağ ilçesinde gelin arabasıyla otomobilin çarpışıp dereye uçması sonucu meydana gelen kazada gelin yaralandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde gelin arabasıyla otomobilin çarpışıp dereye uçması sonucu meydana gelen kazada gelin yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Deniz Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 AAK 160 plakalı otomobil ile 31 SR 958 plakalı gelin arabası çarpışıp dereye uçtu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan gelin Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Araçlar çekici yardımıyla dereden çıkarıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - HATAY

Kaynak: İHA