Gelin Arabasının Önünü Kesip Drift Yaptı

Beykoz'da gelin konvoyundan çıkan bir maganda, trafiğe aldırış etmeden konvoyun önünü kesip drift yaptı. Bu tehlikeli anlar görüntülere de saniye saniye yansıdı.



Beykoz'da düğün konvoyunun önünü keserek drift yapan maganda bu kadarına da pes dedirtti. Akan trafikte ilerleyen gelin konvoyundan çıkan bir kişi akan trafiğe aldırış etmeden ana yolda kendi etrafında dönerek drift yaptı. Bir süre duran konvoy önünde drift yapan maganda, bir süre sonra da hareket halinde olan konvoyun önününe geçip yanlama hareketi yaparak ilerledi. Magandanın trafikte korku dolu anlar yaşattığı o anlar da gelin arabasında bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, bir aracın konvoydan çıkıp, kendi etrafında dönerek drift yaptığı görülüyor. Daha sonra hareket halinde olan konvoyun önüne geçip kendi etrafında dönerek ilerlediği görülüyor. Bir kişi de çekim yaparak magandayı görüntülüyor.



(İHA)