Gelin Arabasının Çarptığı Polis Memuru Şehit Oldu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde gelin arabasının çarptığı motosikletin sürücüsü polis memuru Yakup Acar şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, Nusaybin Caddesinde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen gelin arabası ile karşı yönden gelen polis memuru Acar yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Yakut, kaldırıldığı Cizre Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesinde çabaya rağmen kurtarılmadı.

Cizre Kaymakamı Faik Arıcan hastaneye gelerek yetkililerinden bilgi aldı.