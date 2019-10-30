Gelin arabasını polisin üzerine süren sürücü gözaltına alındı

Gelin arabasını polisin üzerine süren sürücü gözaltına alındı

Gelin arabasını polisin üzerine süren sürücü gözaltına alındıERZİNCAN - Erzincan'da gelin arabasıyla trafik ekiplerinin 'dur' ikazına uymayıp aracı polislerin üzerine kırdığı öne sürülen sürücü, yakalanarak gözaltına alındı.

30.10.2019 23:55

Gelin arabasını polisin üzerine süren sürücü gözaltına alındı

ERZİNCAN - Erzincan'da gelin arabasıyla trafik ekiplerinin 'dur' ikazına uymayıp aracı polislerin üzerine kırdığı öne sürülen sürücü, yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Erzincan merkez Dörtyol Kavşağında gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, trafik ekiplerinin 'dur' ikazına riayet etmeyip kullandığı gelin arabası olarak süslenmiş otomobili polislerin üzerine kıran sürücü kısa sürede yakalandı. Daha sonra yaşanan tartışma üzerine olay yerine takviye polis ekipleri de çağrıldı. Gözaltına alınan sürücü sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken araçta arama yapıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

VİDEO: Gelin arabasını polisin üzerine süren sürücü gözaltına alındı
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