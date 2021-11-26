Gelin arabasından zarf almak isteyen çocuk canını böyle tehlikeye attı - Haberler
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Gelin arabasından zarf almak isteyen çocuk canını böyle tehlikeye attı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelin arabasından zarf almak isteyen çocuk canını böyle tehlikeye attı Esenler'de gelin arabasını gören çocuk zarf için aracın üzerine çıktı Esenler'de düğün konvoyunu gören bir çocuk zarf alabilmek için aracın üzerine çıktı.

ESENLER, İSTANBUL (İHA) - Gelin arabasından zarf almak isteyen çocuk canını böyle tehlikeye attı

Esenler'de gelin arabasını gören çocuk zarf için aracın üzerine çıktı

İSTANBUL - Esenler'de düğün konvoyunu gören bir çocuk zarf alabilmek için aracın üzerine çıktı. Canını tehlikeye atıp cadde üzerinde araçla birlikte giden çocuk yürekleri ağızlara getirirken, o anlar kameraya böyle yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Esenler'de geçtiğimiz pazar günü düğün konvoyu cadde üzerinde seyir halinde ilerliyordu. Konvoyu gören bir çocuk zarf alabilmek için aracın üzerine çıktı. Yol boyunca aracın üzerinde giden çocuk, yürekleri ağızlara getirdi. Sürücü daha sonra yol kenarına yaklaşırken, zarfı alan çocuk gözlerden kayboldu. Bu kadarına da pes artık dedirten o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gelin arabasından zarf almak isteyen çocuk canını böyle tehlikeye attı

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