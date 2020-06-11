Gelin arabasından bahşiş alabilmek için canlarını hiçe saydılar
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Gelin arabasından bahşiş alabilmek için canlarını hiçe saydılar

Gelin arabasından bahşiş alabilmek için canlarını hiçe saydılarERZURUM'da gelin arabasının önünü kesen çocuklar, aracın dört bir tarafını kuşatarak bahşiş alabilmek için zaman zaman canlarını hiçe saydı.

Gelin arabasından bahşiş alabilmek için canlarını hiçe saydılar
11.06.2020 10:31 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:37

Gelin arabasından bahşiş alabilmek için canlarını hiçe saydılar

ERZURUM'da gelin arabasının önünü kesen çocuklar, aracın dört bir tarafını kuşatarak bahşiş alabilmek için zaman zaman canlarını hiçe saydı. Gelin arabasından havaya atılan zarflardan alabilmek için büyük bir mücadele veren çocuklar, arkadan gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yürekleri ağızlara getiren olayda, sürücünün dikkati olası bir faciayı önledi.

    Merkez Palandöken ilçesinde gelin çıkarmaya giden damat ve yakınlarının bulunduğu gelin arabasının etrafı mahallenin çocukları tarafından adeta kuşatıldı. Gelin ve damadın araca binip gitmesi ile birilikte çocuklarda, içerisinde para bulunan zarflardan alabilmek için hareket eden aracın yanında koşmaya başladı. Aracın yanından ayrılmayan çocuklardan kurtulmak isteyen düğün sahibi elindeki zarflardan birkaçını havaya fırlattı. Çevreye saçılan zarflardan alabilmek için birbirleriyle büyük bir mücadele giren çocuklardan 4'ü yola düşen zarfa hamle yaptığı sırada arkadan gelen aracın altında kalmaktan sürcünün frene basması ile son anda kurtuldu. Çocukların canlarını hiçe sayarak bahşiş almak için yaptıkları, yürekleri ağızlara getirdi. Tüm bu yaşananlar ise kameralarca saniye saniye kaydedildi. Yaptıklarının tehlikeli olduğunun farkında olan çocuklar, "Aldığımız paralarla kendimize ziyafet çekiyoruz. Bazen büyük tehlikeler atlatıyoruz ama aldığımız paralar bizi çok sevindiriyor" dediler.    

Çocukların gelin arabasının önünü kesip bahşiş istemelerinin bir gelenek olduğunu ancak bunun bazen istenmeyen sonuçlar doğurduğunu söyleyen damat Ayhan Tekgöz, "Bu konuda düğün sahipleri çok müzdarip. Örf ve geleneğimiz olan gelin çıkarma ya da düğün konvoylarında bahşiş almak isteyen çocuklar, zaman zaman ölümü hiçe sayıyor. Hiç korkmadan hızla giden araçların önüne çıkıyor. Lütfen bunlara dikkat edelim. Bizim konvoyda da benzer bir olay oldu. Bahşişlerin bulunduğu zarflardan almak isteyen çocuklar, gelin arabasının arkasından gelen bir tomobilin altında kalıyordu. Sürücü dikkatli olmasa bu mutlu günümüz bize zehir olabilirdi" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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