Gelin arabası yaptığı klasik otomobilini yıpranmasın diye çekiciye yükleyerek kız almaya gitti
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Gelin arabası yaptığı klasik otomobilini yıpranmasın diye çekiciye yükleyerek kız almaya gitti

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde gelin arabası yaptığı klasik otomobilini yıpranmasın diye çekiciye yükleyen motor ustası damat, kız almaya bu şekilde gidince görenleri şaşkına çevirdi.

03.07.2020 22:57 | Son Güncelleme: 03.07.2020 23:03

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde gelin arabası yaptığı klasik otomobilini yıpranmasın diye çekiciye yükleyen motor ustası damat, kız almaya bu şekilde gidince görenleri şaşkına çevirdi.

Safranbolu ilçesinde sanayi sitesinde tamirhanesi bulunan klasik araba tutkunu Emrecan Ergün, dünya evine girdiği eşi Begüm Ergün ile düğün yaptı.

Gelin arabasının klasik otomobil olmasını yıllardır hayal eden motor ustası Ergün, bu hayalini gerçekleştirmek için bir süre önce 1976 model Murat 124 marka otomobil aldı.

Düğün günü daha 60 bin kilometre yol yapmış klasik otomobilini süsleyen ve gelin arabası yapan Ergün, kız almak için yola çıktı.

Daha 100 metre gitmeden arabasının kilometre yapacak olmasına kıyamayan Ergün, çekici çağırdı. Otomobilini yüklediği çekiciyi de süsleyen Ergün, kız almaya çekiciyle gitti.

Gelini çekicinin üstündeki klasik otomobiline bindiren Ergün, bu halde düğün salonuna gelince görenleri şaşkına çevirdi. Gelin arabasını çekicinin üstünde gören vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Damat Emrecan Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düğününde gelin arabası olarak klasik otomobil tercih ettiğini söyledi.

Otomobilini çok sevdiği için düğün salonuna çekici ile getirdiğini belirten Ergün, "Aracım orijinal 60 bin kilometrede. Otomobili sıfırdan topladık. Böyle bir düzenleme yaptık. Güzel oldu." dedi.

Gelin Begüm Ergün de çekiciyle düğün salonuna gitmenin çok güzel bir duygu olduğunu ifade etti.

Gelin arabası yaptığı klasik otomobilini yıpranmasın diye çekiciye yükleyerek kız almaya gitti

Kaynak: AA

Manşet

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