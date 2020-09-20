Gelin arabası sürücüsü çocuğun üzerine direksiyon kırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gelin arabası sürücüsü çocuğun üzerine direksiyon kırdı

5 karayolu Sefaköy mevkiinde bir çocuk trafik nedeniyle yavaşlayan gelin arabasının önünü kesti.

Gelin arabası sürücüsü çocuğun üzerine direksiyon kırdı
20.09.2020 09:54 | Son Güncelleme: 20.09.2020 09:59

E-5 karayolu Sefaköy mevkiinde bir çocuk trafik nedeniyle yavaşlayan gelin arabasının önünü kesti. Gelin arabası sürücüsü ise çocuğun üzerine direksiyon kırarak yoluna devam etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, E-5 karayolu Sefaköy mevkiinde dün akşam saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki gelin arabası iş çıkış saatinde trafik sıkıştığı için yavaşladı. Sıkışan trafikte araçların arasında dolaşarak sürücülerden para toplayan bir çocuk, gelin arabasını görünce hemen yanına koştu. Gelin arabasının önünü kesen çocuk, damattan para istedi. Gelin arabasının sürücüsü ise araçtan çıkarak çocuğa gitmesini söyledi. Sürücüyü dinlemeyen çocuk bu kez aracın üzerindeki düğün süslerine asılmaya başladı. Tekrar araca binen sürücü, çocuğun üzerine direksiyon kırdı. Bunun üzerine çocuk arabadan uzaklaştı. Gelin arabasının sürücüsü ise Avcılar istikametinde yoluna devam etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Adnan Menderes Devlet Bahçeli Erol Mütercimler Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Barış Falay Acun Ilıcalı Deniz Akkaya Aytaç Ağırlar
Spor Metin Oktay Eddie Newton Josef De Souza Mehmet Özdilek Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Kaza İzmit Fransa Türk Lirası
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gelin arabası sürücüsü çocuğun üzerine direksiyon kırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.9.2020 10:01:01. #1.14#
title