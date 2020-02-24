Gelin arabalı soyguncular, çaldıkları altın ve parayı gömmüş(2)
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Gelin arabalı soyguncular, çaldıkları altın ve parayı gömmüş(2)

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Konya'da plakalarını 'Evleniyoruz' ve 'Seni seviyorum' yazılarıyla kapatarak, gelin arabası görüntüsü verdikleri otomobille geldikleri kuyumcudan silah tehdidiyle 82 bilezik ve 20 bin lira alıp kaçan Servet Gülperi (21) ve Alparslan Çokkaynar (22) çıkarıldığı...

24.02.2020 13:07 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:07
Gelin arabalı soyguncular, çaldıkları altın ve parayı gömmüş(2)

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI 

'da plakalarını 'Evleniyoruz' ve 'Seni seviyorum' yazılarıyla kapatarak, gelin arabası görüntüsü verdikleri otomobille geldikleri kuyumcudan silah tehdidiyle 82 bilezik ve 20 bin lira alıp kaçan Servet Gülperi (21) ve Alparslan Çokkaynar (22)  çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 


Kaynak: DHA
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