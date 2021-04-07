GELİN ALMAYA GİDEN DAMAT VE AİLESİNİN MASKESİZ HALAYI KAMERADA
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GELİN ALMAYA GİDEN DAMAT VE AİLESİNİN MASKESİZ HALAYI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, düğün öncesi gelin almaya giden damat tarafının sokakta maskesiz halay çekme anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, düğün öncesi gelin almaya giden damat tarafının sokakta maskesiz halay çekme anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı, 20- 26 Mart tarihli vaka haritasında her 100 bin kişide 36,28 ile 'orta riskli' iller arasında yer alan Diyarbakır'da vaka sayıları, 27 Mart- 2 Nisan verilerine göre 60,05'e ulaştı. İlkbaharın gelişiyle kentte, düğün organizasyonlarının da arttığı gözlendi. Kontrollü normalleşme sürecinde yapılan uyarılara rağmen Bağlar ilçesinde düğün öncesi gelini almaya giden damat ve ailesi, sokakta halay çekti. Araçlarından düğün müziği çalan 9 kişinin maskesiz olarak halay çekme anları, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

GELİN ALMAYA GİDEN DAMAT VE AİLESİNİN MASKESİZ HALAYI KAMERADA
GELİN ALMAYA GİDEN DAMAT VE AİLESİNİN MASKESİZ HALAYI KAMERADA
GELİN ALMAYA GİDEN DAMAT VE AİLESİNİN MASKESİZ HALAYI KAMERADA
GELİN ALMAYA GİDEN DAMAT VE AİLESİNİN MASKESİZ HALAYI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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