Gelin almaya çekici üzerindeki otomobiliyle gitti KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde gelin arabası yaptığı eski model otomobilini yıpranmasın diye çekiciye yükleyen motor ustası damat Emrecan Ergün, gelin almaya çekici üzerindeki otomobille gitti.

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde gelin arabası yaptığı eski model otomobilini yıpranmasın diye çekiciye yükleyen motor ustası damat Emrecan Ergün, gelin almaya çekici üzerindeki otomobille gitti.

Safranbolu sanayi sitesinde dükkanı bulunan Emrecan Ergün, Begüm Ergün ile evlendi. Bir süre önce 1976 model Murat 124 marka otomobil alarak, baştan sona aracı yenileyen Emrecan Ergün, eski model otomobilini düğün günü süsleyerek, gelin arabası yaptı. 60 bin kilometredeki otomobiline gözü gibi bakan ve daha fazla kilometre yapmasını istemeyen Emrecan Ergün, çekici çağırdı. Otomobilini yüklediği çekiciyi de süsleyen Emrecan Ergün, gelin almaya çekiciyle gitti. Gelini çekicinin üstündeki otomobiline bindiren Emrecan Ergün, çekici üzerindeki araçla düğün salonuna gitti. Begüm Ergün neden böyle bir şey yaptığını soranlara, "Gelin, 'kurtarıcı gelmezse çıkmam' dedi, böyle bir şey yapmak zorunda kaldım" diye gülümseyerek cevap verdi.

Kaynak: DHA