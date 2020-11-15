'Gelin alma' töreninde koronaya davetiye çıkardılar
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'Gelin alma' töreninde koronaya davetiye çıkardılar

15.11.2020 12:27 | Son Güncelleme: 15.11.2020 12:31

Bursa'da bir sokakta 'gelin alma' töreninde halay çeken onlarca kişi sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

Bursa'da bir sokakta 'gelin alma' töreninde halay çeken onlarca kişi sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. O anlar sosyal medyada yayınlandı.

Covid-19 salgını nedeniyle düğünler ve toplu organizasyonların süresi 1 saate indirilmişti. Bursa'da bir sokaktaki gelin alma töreninde ne sosyal mesafe kuralına ne de maske kuralına uyulduğu görüldü. Gelin alma törenine katılanlar uyarılara aldırış etmeden sokak ortasında halay çekip saatlerce eğlendi.

Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla sosyal medyada canlı yayınlandı. Onlarca kişinin halay çektiği anlar dakikalarca devam etti.

-İHA-

'Gelin alma' töreninde koronaya davetiye çıkardılar
'Gelin alma' töreninde koronaya davetiye çıkardılar
'Gelin alma' töreninde koronaya davetiye çıkardılar
'Gelin alma' töreninde koronaya davetiye çıkardılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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