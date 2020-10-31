Gelin adaylarına kahve yapmanın püf noktası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gelin adaylarına kahve yapmanın püf noktası

31.10.2020 10:26 | Son Güncelleme: 31.10.2020 10:30
Gelin adaylarına kahve yapmanın püf noktası

Düzce'de açılan bir fuara Samsun'dan gelerek stant açan Samet Baş, fındık kömürü ile yapılan közlerde közde Türk kahvesinin lezzetinin daha iyi olduğunu vurguladı.

Düzce'de açılan bir fuara Samsun'dan gelerek stant açan Samet Baş, fındık kömürü ile yapılan közlerde közde Türk kahvesinin lezzetinin daha iyi olduğunu vurguladı. Baş, ayrıca gelin adayları için de iyi kahve yapmanın püf noktalarını anlattı.

Samsun'dan Düzce'ye gelerek fındık kabuğu közü ile hazırladığı Türk kahvesini Düzcelilerin damak tadına sunan Samet Baş, Közde Türk kahvesinde bilinmeyenleri açıkladı. Baş, Közde Türk Kahvesi'nin tadının en iyi şekle gelmesi için fındık kömürü közünün kullanılması gerektiğini belirterek, "Közde kahvenin 40 yıllık hatırı kalır derler ama asıl önemli olan közdür. Közünü tutturamadığın zaman 40 yıllık hatırın bahanesi kalır. Önemli olan fındığın kabuklarını pres haline getirip en uzun sürede dayanabilecek közü üretmek. Ne çok ateşli bir köz ne de çok hafif bir köz" şeklinde konuştu.

Gelin adaylarına da kahve yapmanın püf noktalarını anlatan Samet Baş, "Güzel bir kahve için önce kahveyi atıp üzerine şekeri ve suyu koyup kahveyi ateşe koymadan karıştıracağız. Ateşte karışan kahvenin hatırı kalmaz. Çünkü o acemi gelinlerin işi" ifadelerinde bulundu.

Fındık kabuğu közü ile pişirilen kahvenin diğer kahvelerden çok daha farklı olduğunu söyleyen Samet Baş konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu kahvenin diğer kahvelerden farkı kendini dinlendirmiş olması. İnsanlar yorgunluklarını atmak istediği zaman muhabbet sohbet etmek istediği zaman hızla alevlenmiş bir kahve değil de dinlenmiş, kendini çekmiş ve taneciklerini çekmiş olması önemli."

Baş son olarak, "Közü nargile kömüründen kullananlar var. Odun kömüründen yapanlar var. Kimisi çok harlar kimisi hiç harlamaz. ya kahveyi kendinden geçirir ya da ocakta yaptığımız kahveler benzer. Lezzet almak istiyorsanız, kırk yıllık hatırınız kalsın istiyorsanız özellikle fındık kabuğu közünü tercih edin" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Gelin adaylarına kahve yapmanın püf noktası
Gelin adaylarına kahve yapmanın püf noktası
Gelin adaylarına kahve yapmanın püf noktası
Gelin adaylarına kahve yapmanın püf noktası
Gelin adaylarına kahve yapmanın püf noktası
Gelin adaylarına kahve yapmanın püf noktası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Vatandaşların çözüm noktası
Vatandaşların çözüm noktası
Uzaktan eğitim gören gençler için 'EBA' destek noktası' oluşturuldu
Uzaktan eğitim gören gençler için 'EBA' destek noktası' oluşturuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hande Demir Aleyna Tilki Kaan Yildirim
Spor Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Josef De Souza Mehmet Özdilek
Daha Fazla Afad İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gelin adaylarına kahve yapmanın püf noktası - Düzce
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.10.2020 10:31:58. #1.15#
title