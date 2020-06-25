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Gelin adayları maske kombinli gelinliğe yöneldi

- Gelin adayları maske kombinli gelinliğe yöneldi Düğün salonlarının 1 temmuzda faaliyetlerine yeniden başlamasına kısa süre kalmasıyla gelin adayları, gelinlik provalarına yöneldi.

25.06.2020 10:36 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:42

- Gelin adayları maske kombinli gelinliğe yöneldi

İSTANBUL - Düğün salonlarının 1 temmuzda faaliyetlerine yeniden başlamasına kısa süre kalmasıyla gelin adayları, gelinlik provalarına yöneldi. Modacılar, gelin adaylarının gelinlik seçmede kararsız kalsalar da gelinliklerinin yanında maske kombini talep ettiklerini söyledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapanan düğün salonları 1 Temmuz'da açılacak. Düğün tarihlerini alan çiftler, gelinlik satanlara gelerek düğün öncesi son provalarını gerçekleştiriyor. Gelin adayları, yeni normalleşme tedbirleri kapsamında gelinliklerini maske ile tamamlarken damat adayları da maskeli damatlıklara yöneliyor. Konu ile ilgili konuşan Modacı Mahmure Çelik, "Çok fazla gelinliğe özel maske talebi alıyoruz. Düğünün nikah ya da salonda olmasına göre iki ayrı çeşit maske yapıyoruz. Biri normal dışarıda kullandığımız maskenin üzerine süslemeler, diğerini de tül üzerine yapıyoruz. Gelinlerin yanında damatlar da kombin maske talep etmeye başladı." dedi.

"Makul fiyatlı gelinlikler tercih ediliyor"

Koranavirüs nedeniyle gelinlik modellerinin de değiştiğini belirten Çelik, "Sezon başında gelinler genelde kabarık gelinlik tercih ediyordu. Şu an ise nikah ağırlıklı düğünler olduğu için gelin adayları daha düz daha helen modeller tercih ediyor. İhtişamlı gelinlik yapmanın maliyeti oldukça yüksek. Daha makul fiyatlı gelinlikler tercih edilmeye başlandı." ifadelerini kullandı.

"Gelinliğe özel maske talebi alıyoruz"

Son olarak gelinliklere özel maske yaptıklarını da vurgulayan Çelik, "Çok fazla gelinliğe özel maske talebi alıyoruz. İlk dönem ücretli yapalım diye düşündük ama sonra baktık ki cüzi miktarlar bile insanlara pahalı gelir oldu. Düğünün nikah ya da salonda olmasına göre iki ayrı çeşit maske yapıyoruz. Biri normal dışarıda kullandığımız maskenin üzerine süslemeler, diğerini de tül üzerine yapıyoruz. Gelinlerin yanında damatlar da kombin maske talep etmeye başladı. Gelinlikler satın alınmaya göre daha çok kiralanıyor. Kiralamalarda normalde 10 gün süre ile verirken bu dönemde 1 aya kadar uzatacağız. Özel dikim gelinliklerimiz 4 bin liradan başlıyor ve tasarıma göre değişiyor. Bundan dolayı da hazır ürünlere talep daha çok oluyor. Gözlemlerimize göre düğünlerin çoğu 2021 yılına erteleniyor" diye sözlerini tamamladı.

Gelin adayları maske kombinli gelinliğe yöneldi

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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