Gelikspor tek golle Çaycuma'yı mağlup etti - Haberler

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Gelikspor tek golle Çaycuma'yı mağlup etti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Gelikspor tek golle Çaycuma'yı mağlup etti

Gelikspor, sahasında konuk ettiği Çaycumaspor'u tek golle geçerek mağlup etti.

Gelikspor, sahasında konuk ettiği Çaycumaspor'u tek golle geçerek mağlup etti.

Deplasmanlı Süper Amatör Lig Play-Off müsabakalarında Gelikspor sahasında Çaycumaspor'u ağırladı. Meşalelerle futbolcularını karşılayan Gelikspor taraftarları moral desteği verdi.

Müsabakanın 32. dakikasında Emrecan Özbay'ın golüyle 1-0 öne geçen Gelikspor, 9 puana yükseldi. Çaycumaspor müsabaka boyunca beraberlik golü için mücadele verse de başarılı olamadı. - ZONGULDAK

Gelikspor tek golle Çaycuma'yı mağlup etti

Gelikspor tek golle Çaycuma'yı mağlup etti

Gelikspor tek golle Çaycuma'yı mağlup etti

Gelikspor tek golle Çaycuma'yı mağlup etti

İhlas Haber Ajansı - Spor

Amatör Lig, Play Off, Spor, Haberler

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