Geliboluspor ve dağcılık kulübünden 57. Alay Vefa Yürüyüşü
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Geliboluspor ve dağcılık kulübünden 57. Alay Vefa Yürüyüşü

18.03.2021 10:03 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:09
Geliboluspor ve dağcılık kulübünden 57. Alay Vefa Yürüyüşü

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla 57. Alay Vefa Yürüyüşü düzenlendi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla 57. Alay Vefa Yürüyüşü düzenlendi.

Geliboluspor ve dağcılık kulübü üyelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınan yürüyüş, emekli öğretmen Bünyamin Turan öncülüğünde gerçekleştirildi.

Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Böyle anlamlı bir günde Atatürk'ün yolunda şehitlerimizi saygıyla anmak için buluştuk. Şehitlerimizin ruhları şad olsun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova

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