Gelibolulular Hıdrellez'i kutladı
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Gelibolulular Hıdrellez'i kutladı

Gelibolulular Hıdrellez'i kutladı
Anadolu Ajansı / Doğan Zelova - Haberler | Güncel

Gelibolu'da vatandaşlar tam kapanma kurallarına uygun olarak yaktıkları ateşten atlayıp Hıdrellez'i kutladı.

Gelibolu'da vatandaşlar tam kapanma kurallarına uygun olarak yaktıkları ateşten atlayıp Hıdrellez'i kutladı.

İlçede yaşayan vatandaşlar Anadolu'da baharın habercisi olarak kabul edilen özel gün için hazırlık yaptı.

Her yıl gün doğumunda Hamzakoy ve Fener Altı mevkilerinde toplanan vatandaşlar, bu yıl bu kutlamaları evlerinin önünde gerçekleştirdi.

Kovid-19 tedbirlerine uyarak Hıdırellez ateşi yakıp üzerinden atlayan vatandaşlar dilekleri için dua etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova

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