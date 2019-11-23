Gelibolulu öğretmenler günlerini kutladı
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Gelibolulu öğretmenler günlerini kutladı

Gelibolulu öğretmenler 24 Kasım Öğretmenler Gününü düzenledikleri etkinlikle kutladı.

23.11.2019 14:42 | Son Güncelleme: 23.11.2019 14:42
Gelibolulu öğretmenler günlerini kutladı

Gelibolulu öğretmenler 24 Kasım Öğretmenler Gününü düzenledikleri etkinlikle kutladı.

Türk Eğitim-Sen Gelibolu Temsilciliği tarafından düzenlenen yemekte öğretmenler gönüllerince eğlenme fırsatı bulurken öğretmenine şiir yazan öğrenci Zeynep Özüm Özdemir ise ayakta alkışlandı.

Yemekte emekli öğretmen Milifer Avcı, Hülya Erten'e gecenin anısına plaketleri Gelibolu ilçe temsilcisi Selim Dündar tarafından verildi.

Kaynak: AA
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