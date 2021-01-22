Gelibolulu öğrenciler uzaktan eğitim karne hatırası olarak video çekti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gelibolulu öğrenciler uzaktan eğitim karne hatırası olarak video çekti

22.01.2021 09:27 | Son Güncelleme: 22.01.2021 09:30
Gelibolulu öğrenciler uzaktan eğitim karne hatırası olarak video çekti

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki 26 Kasım İlkokulunun 2. sınıf öğrencileri, velileri ve öğretmenleri ile birlikte uzaktan eğitimin yeni yılın ilk karne hatırası için video hazırladı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki 26 Kasım İlkokulunun 2. sınıf öğrencileri, velileri ve öğretmenleri ile birlikte uzaktan eğitimin yeni yılın ilk karne hatırası için video hazırladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitimin sürdüğü okullarda yarı yıl tatili başlıyor.

Yüz yüze eğitimde karne sevincini yaşayamayan öğrenciler, karnelerini EBA sistemiyle tablet yada bilgisayarlardan görebilecek.

Gelibolu'daki 26 Kasım İlkokulu öğrencileri de bu süreç için kendilerine önemli bir hatıra olacak video kaydetti.

Karnelerini tabletlerinin başında bekleyen okulun 2-A sınıfı öğrencilerinden Ahmet Efe, okulunu ve arkadaşlarını çok özlediğini söyledi.

İlk kez heyecansız bir karne aldığını belirten Efe, "Biran önce okuluma, arkadaşlarıma ve öğretmenime kavuşmak istiyorum. dedi.

Sınıf öğretmeni Semra Sevim ise öğrencileri ile internet üzerinden görüştükten sonra karnelerini öğrencilerine gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Şener Şeyma Subaşı Serdar Ortaç Oktay Kaynarca
Spor Ömer Ali Serdar Aziz Ünal Karaman Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Rusya Joe Biden Sivasspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gelibolulu öğrenciler uzaktan eğitim karne hatırası olarak video çekti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 09:42:09. #1.15#
title