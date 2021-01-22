Gelibolulu öğrenciler uzaktan eğitim karne hatırası olarak video çekti

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki 26 Kasım İlkokulunun 2. sınıf öğrencileri, velileri ve öğretmenleri ile birlikte uzaktan eğitimin yeni yılın ilk karne hatırası için video hazırladı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki 26 Kasım İlkokulunun 2. sınıf öğrencileri, velileri ve öğretmenleri ile birlikte uzaktan eğitimin yeni yılın ilk karne hatırası için video hazırladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitimin sürdüğü okullarda yarı yıl tatili başlıyor.

Yüz yüze eğitimde karne sevincini yaşayamayan öğrenciler, karnelerini EBA sistemiyle tablet yada bilgisayarlardan görebilecek.

Gelibolu'daki 26 Kasım İlkokulu öğrencileri de bu süreç için kendilerine önemli bir hatıra olacak video kaydetti.

Karnelerini tabletlerinin başında bekleyen okulun 2-A sınıfı öğrencilerinden Ahmet Efe, okulunu ve arkadaşlarını çok özlediğini söyledi.

İlk kez heyecansız bir karne aldığını belirten Efe, "Biran önce okuluma, arkadaşlarıma ve öğretmenime kavuşmak istiyorum. dedi.

Sınıf öğretmeni Semra Sevim ise öğrencileri ile internet üzerinden görüştükten sonra karnelerini öğrencilerine gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova