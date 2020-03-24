Gelibolulu muhtardan yaşlı köylülere ücretsiz ekmek ve su hizmeti Gelibolu ilçesinin Güneyli köyü muhtarı, salgın riski altındaki yaşlıların ayağına gidip, "Sen evde kal biz getirelim" diyerek, ücretsiz 5 litrelik su ve ekmek dağıttı.

Gelibolu ilçesinin Güneyli köyü muhtarı, salgın riski altındaki yaşlıların ayağına gidip, "Sen evde kal biz getirelim" diyerek, ücretsiz 5 litrelik su ve ekmek dağıttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinde olan 65 yaş ve üzeri yaşlılar ile kronik hastalığı bulunan kişilerin yardımına köy muhtarı Cahit Kayışoğlu ve azalarından oluşturduğu ekibi koşuyor.

Daha önce salgınla mücadele için 10 ton suyu ücretsiz dağıtan Kayışoğlu ve ekibi, köylerinde tespit edilen 200 yaşlıya ücretsiz 5 litrelik içme suyu ile evdeki ihtiyaca göre ekmek dağıttı.

Kayışoğlu, amaçlarının yaşlıların evlerinde kalmalarını sağlamak olduğunu belirterek, "Vatandaşın su ve ekmek ihtiyaçlarını ücretsiz olarak evlerine götürüyoruz. Market ihtiyaçları olunca alışverişlerini yapıyoruz." dedi.

Kaynak: AA