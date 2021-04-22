Gelibolulu Kovid-19 hastası 22 gün sonra hayata tutundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gelibolulu Kovid-19 hastası 22 gün sonra hayata tutundu

Gelibolulu Kovid-19 hastası 22 gün sonra hayata tutundu
Anadolu Ajansı / Doğan Zelova - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Bayırköy'de yaşayan Raif Gaga, koronavirüs salgınına yakalanıp entübe olduktan 22 gün sonra yaşama yeniden dönerek, sevenlerinin yüzünü güldürdü.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Bayırköy'de yaşayan Raif Gaga, koronavirüs salgınına yakalanıp entübe olduktan 22 gün sonra yaşama yeniden dönerek, sevenlerinin yüzünü güldürdü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) koronavirüs salgınına yakalanıp, 27 Mart'ta Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine yatan Raif Gaga'nın durumu 2 gün sonra ağırlaşınca 29 Mart'ta Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Entübe edilen Gaga, hastalığa karşı büyük direnç gösterdi, uyandırılıp yoğun bakım servisine alındı.

Burada geçirdiği tedavinin ardından yaşama geri dönen Gaga, sevenlerini mutlu etti.

Sağlığına kavuşan Raif Gaga, herkesi tedbirlere uymaya davet ederek, "Ne olduğunu anlamadım, yakalandığım ilk günler kötüydü, sonrası yok. Yaşamam mucizeymiş, bunu bana yeniden bağışlayanlara doktorlara ve sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Rabbime şükürler olsun. Ne olur, kendinizi koruyun, tedbirlere uyun. Hastaneler yeterince dolu. Birkaç gün sonra taburcu olacağım için çok mutluyum." diye konuştu.

Gaga'nın kızı Yasime Erdoğan ise babasının büyük bir zorluğa karşı gelerek sağlığına yeniden kavuştuğunu söyledi.

Bunu bir mucize olarak değerlendirdiklerini anlatan Erdoğan, "Herkes bizden acı haberini bekliyordu, ama 2 gün sonra taburcu olacağız, deyince herkes şok geçirdi. Çok mutluyum, babam yeniden hayata döndü." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Başika Üssü'ne saldıran milis grubu açıkladı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Başika Üssü'ne saldıran milis grubu açıkladı
Koronavirüs vaka artışında birinci sırada olan Çanakkale için yeni tedbirler alındı
Koronavirüs vaka artışında birinci sırada olan Çanakkale için yeni tedbirler alındı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ersin Tatar Vedat Bilgin Nikos Dendias Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Cansu Dere Burcu Biricik Mustafa Üstündağ
Spor Muslera Hakan Kutlu Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gelibolulu Kovid-19 hastası 22 gün sonra hayata tutundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 14:37:51. #1.14#

title