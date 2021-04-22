Gelibolulu Kovid-19 hastası 22 gün sonra hayata tutundu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Bayırköy'de yaşayan Raif Gaga, koronavirüs salgınına yakalanıp entübe olduktan 22 gün sonra yaşama yeniden dönerek, sevenlerinin yüzünü güldürdü.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Bayırköy'de yaşayan Raif Gaga, koronavirüs salgınına yakalanıp entübe olduktan 22 gün sonra yaşama yeniden dönerek, sevenlerinin yüzünü güldürdü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) koronavirüs salgınına yakalanıp, 27 Mart'ta Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine yatan Raif Gaga'nın durumu 2 gün sonra ağırlaşınca 29 Mart'ta Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Entübe edilen Gaga, hastalığa karşı büyük direnç gösterdi, uyandırılıp yoğun bakım servisine alındı.

Burada geçirdiği tedavinin ardından yaşama geri dönen Gaga, sevenlerini mutlu etti.

Sağlığına kavuşan Raif Gaga, herkesi tedbirlere uymaya davet ederek, "Ne olduğunu anlamadım, yakalandığım ilk günler kötüydü, sonrası yok. Yaşamam mucizeymiş, bunu bana yeniden bağışlayanlara doktorlara ve sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Rabbime şükürler olsun. Ne olur, kendinizi koruyun, tedbirlere uyun. Hastaneler yeterince dolu. Birkaç gün sonra taburcu olacağım için çok mutluyum." diye konuştu.

Gaga'nın kızı Yasime Erdoğan ise babasının büyük bir zorluğa karşı gelerek sağlığına yeniden kavuştuğunu söyledi.

Bunu bir mucize olarak değerlendirdiklerini anlatan Erdoğan, "Herkes bizden acı haberini bekliyordu, ama 2 gün sonra taburcu olacağız, deyince herkes şok geçirdi. Çok mutluyum, babam yeniden hayata döndü." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova