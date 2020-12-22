Gelibolulu hayırseverlerden akülü sandalye desteği
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Gelibolulu hayırseverlerden akülü sandalye desteği

22.12.2020 11:15 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:18
Gelibolulu hayırseverlerden akülü sandalye desteği

Gelibolulu hayırsever vatandaşlar 5 yılda 100'e yakın ihtiyaç sahibine akülü tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.

Gelibolulu hayırsever vatandaşlar 5 yılda 100'e yakın ihtiyaç sahibine akülü tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.

Eskişehir'de yaşayan Namık Zengin öncülüğünde 5 yıl önce bir araya gelen hayırseverler, engelli bireylerin ihtiyaçları kapsamında yardıma başladı.

Yurt içinde ve yurt dışında bulunan arkadaşlarını da yardım çalışmasına dahil eden Zengin, memleketi olan Gelibolu'nun Bolayır köyündeki vatandaşlarla da görüştü.

Zengin, doğduğu köyün muhtarı Adnan Can aracılığıyla köydeki ihtiyaç sahiplerini akülü tekerlekli sandalyelere kavuşturdu.

Namık Zengin, gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hepimizin ortaya koyduğu çabalarla, sesini çıkaramayan, ihtiyacı olduğu halde isteyemeyen gönüllere ulaşmak bizi çok mutlu ediyor. Biz yurdumuzun her köşesinde sessiz kalmış vatandaşımıza gücümüz yettiğince ulaşıyoruz. Eskişehir, Sakarya ve Gelibolu'ya akülü araçlarımızı verdik. Birkaç gün sonra da İzmir'e yine buraya geldiğim gibi kendi aracımla gidip, bu akülü sandalyeyi bekleyen küçük bir kızımıza vereceğim."

Akülü tekerlekli sandalyeye kavuşan 68 yaşındaki Muhammed Taşdemir ise hayırseverlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova

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