ÇANAKKALE - Gelibolu Yarımadası'nın maskot tilkisini ziyaretçiler besliyor
AA - Sinan Balcıkoca - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası'nda bir tilki, bölgenin maskotu oldu.
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası'nda bir tilki, bölgenin maskotu oldu.
Tarihi yarımadada 57. Alay Şehitliği ve Conkbayırı bölgesinde görülen tilkilerden biri, yoldan geçen ziyaretçilerin araçlarına yaklaşıyor.
İnsanlara alışık olduğu dikkati çeken tilki, vatandaşların verdiği yiyeceklerle besleniyor.
Ziyaretçiler, ilgi odağı haline gelen tilkiyle fotoğraf çekiyor.