Gelibolu Yarımadası'nın "evcil" tilkisi - ÇANAKKALE
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Gelibolu Yarımadası'nın "evcil" tilkisi - ÇANAKKALE

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda araçlarıyla gezen vatandaşların adeta önünü kesen, ellerinden yemek yiyen tilki ilgi odağı oldu.

19.06.2020 12:44 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:01

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda araçlarıyla gezen vatandaşların adeta önünü kesen, ellerinden yemek yiyen tilki ilgi odağı oldu.

Tarihi yarımadanın 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı arasındaki yolda aracıyla seyahat eden vatandaşlar, her an önlerine çıkan bir tilki sürpriziyle karşılaşabiliyor.

Bazı vatandaşlar, yiyecek istercesine yolda duran tilkiyi görmek için araçlarını durduruyor.

Tarihi yarımadayı ziyarete gelenlerin yanlarına yaklaşan, ellerinden yemek yiyen tilki, kendisini fotoğraflayanlara aldırış etmeden insanların arasında dolaşıyor.

Karnını doyuran tilki daha sonra çalıların arasından uzaklaşıyor.

Tilkinin bölge halkı ve güvenlik görevlilerince de zaman zaman beslendiği öğrenildi.

Gelibolu Yarımadası'nın 'evcil' tilkisi - ÇANAKKALE

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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