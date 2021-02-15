Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikler beyaza büründü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikler beyaza büründü

15.02.2021 16:36 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:41
Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikler beyaza büründü

ÇANAKKALE'de etkili olan kar yağışında Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan şehitlik ve anıtlar, beyaz örtüyle kaplandı.

ÇANAKKALE'de etkili olan kar yağışında Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan şehitlik ve anıtlar, beyaz örtüyle kaplandı.

Eceabat ilçesi sınırlarında yer alan ve 106 yıl önce Mehmetçiğin, 'Çanakkale Geçilmez' destanını yazdığı 33 bin 490 hektarlık Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda başta Şehitler Abidesi olmak üzere, alandaki şehitlikler ve anıtlar kar yağışıyla beyaza büründü. Tarihi Alan, beyaz örtüsüyle farklı bir güzelliğe büründü. 


Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikler beyaza büründü
Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikler beyaza büründü
Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikler beyaza büründü
Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikler beyaza büründü
Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikler beyaza büründü
Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikler beyaza büründü
Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikler beyaza büründü
Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikler beyaza büründü
Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikler beyaza büründü
Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikler beyaza büründü
Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikler beyaza büründü
Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikler beyaza büründü
Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikler beyaza büründü
Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikler beyaza büründü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Temel Karamollaoğlu
Magazin İrem Derici Prens Harry Demet Özdemir Mustafa Sandal
Spor Ali Koç Fatih Terim Cüneyt Çakır Ünal Karaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikler beyaza büründü - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 16:45:35. #1.15#
title