Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikler beyaza büründü

ÇANAKKALE'de etkili olan kar yağışında Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan şehitlik ve anıtlar, beyaz örtüyle kaplandı.

ÇANAKKALE'de etkili olan kar yağışında Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan şehitlik ve anıtlar, beyaz örtüyle kaplandı.

Eceabat ilçesi sınırlarında yer alan ve 106 yıl önce Mehmetçiğin, 'Çanakkale Geçilmez' destanını yazdığı 33 bin 490 hektarlık Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda başta Şehitler Abidesi olmak üzere, alandaki şehitlikler ve anıtlar kar yağışıyla beyaza büründü. Tarihi Alan, beyaz örtüsüyle farklı bir güzelliğe büründü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı