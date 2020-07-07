Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangını - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli (2) - ÇANAKKALE Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları ÇANAKKALE - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları ÇANAKKALE - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kaynak: AA