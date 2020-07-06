Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını çıktı
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Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını çıktı

Çanakkale'de, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda çıkan orman yangınının söndürülmesine çalışılıyor.

Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını çıktı
06.07.2020 19:05 | Son Güncelleme: 06.07.2020 20:04

Çanakkale'de, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda çıkan orman yangınının söndürülmesine çalışılıyor.

Eceabat ilçesinde, Yalova ve Kumköy köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen ve dumanları Çanakkale kent merkezi ile yarımadanın büyük bölümünden görülen yangının söndürülmesi için olay yerine ekipler sevk edildi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri, şehitliklerden uzak alanda etkili olan alevleri kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede 400 kişiden oluşan ekiplerin 107 arazöz ve 7 dozerle devam eden söndürme çalışmalarına 2 amfibik uçak ve 20 helikopterle havadan destek sağlanıyor.

Bu arada, denizden söndürme çalışmalarına da başlandığı için Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak durduruldu.

"Rüzgar etkisini sürdürüyor"

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan seferber edildiğini söyledi.

Bölgede rüzgarın etkisini sürdürdüğünü aktaran Aktaş, "Bölgede iki köy var, alevler bazen yaklaşıyor ama şu anda çok büyük tehdit edecek durum yok. Biz de en yakın noktasındayız yerleşim yerinin. Yangın köylerden birinden iyice uzaklaştı, diğerine de yaklaşma durumunda gereği yapılır. Tarihi bölgeye ilerlememesi için arkadaşlar gerekli çalışmayı yapıyorlar. Şu ana kadar belli bir bölgede tutuldu." ifadesini kullandı.

Aktaş, yangının ne kadar alanda etkili olduğunu yönelik henüz bir tespitin bulunmadığını, herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın da olmadığını kaydetti.

Kaynak: AA

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