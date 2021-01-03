Gelibolu Yarımadası'nda görüntülenen tilki, sosyal medyada ilgi görüyor
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Gelibolu Yarımadası'nda görüntülenen tilki, sosyal medyada ilgi görüyor

03.01.2021 14:53 | Son Güncelleme: 03.01.2021 14:57
Gelibolu Yarımadası'nda görüntülenen tilki, sosyal medyada ilgi görüyor

ÇANAKKALE Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda ziyaretçilerin yiyecek vermesi nedeniyle insanlara alışan tilki, yüzlerce fotoğrafının paylaşıldığı sosyal medyada fenomen hale geldi.

ÇANAKKALE Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda ziyaretçilerin yiyecek vermesi nedeniyle insanlara alışan tilki, yüzlerce fotoğrafının paylaşıldığı sosyal medyada fenomen hale geldi. Bugüne kadar tarihi alanı ziyaret eden çok sayıda kişi tarafından fotoğrafı çekilen tilki, 2020'nin son gününde ise Bora Yetimoğlu, Devrim Gürkan ve Cihan Kurnaz tarafından görüntülendi. 

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Eceabat ilçesi sınırları içerisindeki Tarihi Gelibolu Yarımadası'na ilk olarak 2017 yılında görülen bir tilki, Tarihi Alan'ı ziyarete gelen vatandaşların yiyecek vermesi nedeniyle insanlara alıştı. Yanına yaklaşıldığında kaçmayan tilkiyi bölgeyi gezenler de görüntüleme imkanı buluyor. Şimdiye kadar yüzlerce fotoğrafı çekilen ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan tilki, bu sayede sosyal medya fenomeni haline geldi.

Fotoğrafları binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından begenilen tilki, 2020'nin son gününde ise, Tarihi Alan'daki şehitiklerin fotoğrafını çeken arkadaşlar Bora Yetimoğlu, Devrim Gürkan ve Cihan Kurnaz'ın karşısına çıktı. Tarihi alanda tilkiyi görüntüleme şansı bulan 3 arkadaşın sosyal medyada hesaplarından paylaştığı fotoğraflar da takipçiler tarafından büyük beğeni topladı. 

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de, sosyal medyada büyük beğeni toplayan tilkinin bir fotoğrafını 'Tarihi alan sakinlerinden' mesajıyla kendi sosyal medya hesabından paylaştı.


- Çanakkale
Gelibolu Yarımadası'nda görüntülenen tilki, sosyal medyada ilgi görüyor
Gelibolu Yarımadası'nda görüntülenen tilki, sosyal medyada ilgi görüyor
Gelibolu Yarımadası'nda görüntülenen tilki, sosyal medyada ilgi görüyor
Gelibolu Yarımadası'nda görüntülenen tilki, sosyal medyada ilgi görüyor
Gelibolu Yarımadası'nda görüntülenen tilki, sosyal medyada ilgi görüyor
Gelibolu Yarımadası'nda görüntülenen tilki, sosyal medyada ilgi görüyor
Gelibolu Yarımadası'nda görüntülenen tilki, sosyal medyada ilgi görüyor
Gelibolu Yarımadası'nda görüntülenen tilki, sosyal medyada ilgi görüyor
Gelibolu Yarımadası'nda görüntülenen tilki, sosyal medyada ilgi görüyor
Gelibolu Yarımadası'nda görüntülenen tilki, sosyal medyada ilgi görüyor
Gelibolu Yarımadası'nda görüntülenen tilki, sosyal medyada ilgi görüyor
Gelibolu Yarımadası'nda görüntülenen tilki, sosyal medyada ilgi görüyor
Gelibolu Yarımadası'nda görüntülenen tilki, sosyal medyada ilgi görüyor
Gelibolu Yarımadası'nda görüntülenen tilki, sosyal medyada ilgi görüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemhan ŞEN

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