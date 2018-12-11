Gelibolu'ya "Barış Evi" Yapılacak

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Türk Telekom'a ait eski PTT binası, "Barış Evi" yapılmak üzere belediye tarafından satın alınarak, kamulaştırıldı.

İlçenin Alaeddin Mahallesi, Karamanlar Caddesi üzerinde bulunan 220 metrekare büyüklüğündeki Türk Telekom'a ait eski PTT binası, bir süredir atıl duruyordu.

Gelibolu Belediyesi, binayı "Barış Evi" yapmak üzere 342 bin liraya satın alarak, kamulaştırdı.

Belediye Başkanı Mustafa Özacar, "Güzel ilçemiz Gelibolu'ya yeni bir mülkiyet daha kazandırdık. Türk Telekom adına kayıtlı eski PTT binasının kamulaştırmasını gerçekleştirdik. Bu binayı ilçemizdeki sivil toplum kuruluşları ile birlikte, Barış Evi olarak düzenleyeceğiz. Halkımıza şimdiden hayırlı olsun." dedi.