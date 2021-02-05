Gelibolu Ülkü Ocakları'ndan sokak hayvanlarına barınak
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Gelibolu Ülkü Ocakları'ndan sokak hayvanlarına barınak

05.02.2021 12:01 | Son Güncelleme: 05.02.2021 12:01
Gelibolu Ülkü Ocakları'ndan sokak hayvanlarına barınak

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı tarafından sokak hayvanları için alınan 5 kulübe, ilçenin belli noktalarına mamayla bırakıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı tarafından sokak hayvanları için alınan 5 kulübe, ilçenin belli noktalarına mamayla bırakıldı.

Ülkü Ocakları üyeleri, sokak hayvanları için aldıkları kulübeleri mama dolu tabaklarıyla birlikte ilçedeki bazı noktalara bıraktı.

Gelibolu Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Yasin Şahin, "Soğuk kış günlerinde canlara barınak" diyerek bu sokak hayvanlarını bu süreçte unutmadıklarını ifade etti.

Koronavirüs ve soğuk hava nedeniyle yaşam koşulları zorlaşan sokak hayvanlarına bir nebze de olsa yardım edebilmenin çok güzel olduğunu belirten Şahin, "Bizim olduğu kadar, bu canların da yaşam hakları var. Bu canların da huzur içinde yaşamaları gerekir. İlçemize yakışan da bu canlara huzur yaratmaktır. Tüm vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Bu canların mamalarını dökmeyin, barınaklarına zarar vermeyin." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova

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