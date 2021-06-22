Gelibolu Triatlonu, müsilaj nedeniyle iptal edildi
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Gelibolu Triatlonu, müsilaj nedeniyle iptal edildi

Gelibolu Triatlonu, müsilaj nedeniyle iptal edildi
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Gelibolu Triatlonu, Marmara Denizi'ndeki müsilaj (deniz salyası) yoğunluğu nedeniyle iptal edildi.

Gelibolu Triatlonu, Marmara Denizi'ndeki müsilaj (deniz salyası) yoğunluğu nedeniyle iptal edildi.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, deniz dibinde yoğunlaşan müsilaj tespiti üzerine bölgede inceleme yapıldığı belirtilerek, "Gelibolu Triatlonu, Marmara denizini etkisi altına alan müsilaj yoğunluğunun özellikle yarışmanın yapılacağı sahilde sporcu sağlığına tehdit oluşturacak oranda artması nedeniyle iptal edilmiştir. Yarışma için kayıt yaptıran sporculara ödemeleri hafta içi iade edilecektir." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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