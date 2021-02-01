Gelibolu Triatlonu için yerel yönetimlerle ikili görüşmeler yapıldı
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Gelibolu Triatlonu için yerel yönetimlerle ikili görüşmeler yapıldı

01.02.2021 10:55 | Son Güncelleme: 01.02.2021 10:58
Gelibolu Triatlonu için yerel yönetimlerle ikili görüşmeler yapıldı

Türkiye Triatlon Federasyonu, mayıs ayında yapılması planlanan Gelibolu Triatlonu için yerel yönetimle ikili görüşmelerin başladığını bildirdi.

Türkiye Triatlon Federasyonu, mayıs ayında yapılması planlanan Gelibolu Triatlonu için yerel yönetimle ikili görüşmelerin başladığını bildirdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyeleri Bülent Çendik, Ender Baş, organizasyon kurulu başkanı Oğuz Aydın ile üye Onur Şentürk'ün, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ı makamında ziyaret ettiği belirtildi.

Federasyon yetkililerinin iki gün süren görüşmelerde yerel yönetimlere bir dizi ziyaret gerçekleştirdiği de aktarıldı.

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya da yaptığı açıklamada, Gelibolu Triatlonu'nun önemine dikkati çekerek, "Gelibolu'yu triatlonun marka yarışlarından biri olarak görüyor, uluslararası büyük bir organizasyona layıkıyla ev sahipliği yapacak olmasından dolayı mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Desteklerinden dolayı değerli başkanlar nezdinde tüm yerel kamu kurum ve kuruluşlarının yönetimlerine teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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