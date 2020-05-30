Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir: Hazırız, ziyaretçilerimizi bekliyoruz
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Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir: Hazırız, ziyaretçilerimizi bekliyoruz

ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı bünyesindeki şehitlikler, kaleler ve müzeler 1 Haziran itibariyle ziyaretçilerine kapılarını yeniden açmaya hazırlanıyor.

Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir: Hazırız, ziyaretçilerimizi bekliyoruz
30.05.2020 14:46 | Son Güncelleme: 30.05.2020 14:50

ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı bünyesindeki şehitlikler, kaleler ve müzeler 1 Haziran itibariyle ziyaretçilerine kapılarını yeniden açmaya hazırlanıyor. Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "İçinde bulunduğumuz süreçte Türkiye ve dünya ne kadar normalleşecekse, Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı da o kadar normalleşecek. Biz, gelen ziyaretçiyi karşılama noktasında her türlü hazırlığımızı yaptık" dedi.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ziyarete kapatılan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı bünyesindeki şehitlikler, kaleler ve müzeler son günlerde düşen vaka sayısı ve ölüm oranlarının ardından adım adım atılan normalleşme planı kapsamında 1 Haziran'da ziyaretçilerine kapılarını yeniden açmaya hazırlanıyor.

'BİZ HAZIRIZ'Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, normalleşme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "İçinde bulunduğumuz süreçte Türkiye ve dünya ne kadar normalleşecekse, Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı da o kadar normalleşecek. Biz, gelen ziyaretçiyi karşılama noktasında her türlü hazırlığımız yaptık. Uyarı levhalarımızı, sterilizasyonlarımızı, personelimizin eğitimini verdik. Tabi ki buradaki işlerimizi hükümetimizin alacağı kararlar ile de yapacağız. Ama biz hazırız. Çalışmalarımızı tamamladık. Hükümetin açıklayacağı tüm kurallara karşı hazırlıklıyız. Kabatepe'de simülasyon merkezimiz var, iki katlı da müze salonlarımız var ve simülasyon odalarımız var. Netleştiremediğimiz ve öngördüğümüz müzelerle beraber, 40-50 kişinin bir arada bulunduğu o kapalı alanların ziyaretini erteleyebiliriz. Çünkü virüsün yayılmasında orası sıkıntılı olabilir. Burada alacağımız her kararda öncelik insan sağlığına yönelik olacak. Bilim Kurulu kararları, Cumhurbaşkanlığı kararları Tarihi Alan Başkanlığı olarak alacağımız kararlarda etkili olacak. Sadece Tarihi Alan Başkanlığı'nın kararları olmayacak" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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