Gelibolu Kültür Platformu tarafından düzenlenen "Gelibolu Şehitlerine Yürüyor" projesi kapsamında 104 Yıl sonra ilk kez, "Gelibolu Seyyar Jandarma Taburu"nu anma yürüyüşü yapılacak.

Gelibolu Yarımadasında 1915 yıllarında yaşanan kara savaşları sırasındaki Kireçtepe muharebelerine katılan ve şehit düşen "Gelibolu Jandarma Taburu"nu 104 yıl sonra Gelibolu Kültür Platformu tarafından düzenlenen yürüyüş ve çeşitli etkinliklerle anılacak.

18 Ağustos'ta saat 15.00'te ilçe merkezinde toplanacak platformu üyeleri, buradan Atatürk Anıtı'na kadar yürüyecek. Burada çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından katılımcılar, otobüslerle Kireçtepe Jandarma Şehitliğine gidecek.

Kireçtepe Jandarma Şehitliğindeki anma etkinlikleri, Kireçtepe Jandarma Anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılacak ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile şehitler için dua okunacak.

Daha sonra Çanakkale şiirinin okunması ve 2. Kolordu Komutanlığı bandosu ile Gelibolu müzisyenleri Orhan Selçuk ve Timur Doğan tarafından kahramanlık türküleri seslendirilecek.

Kaynak: AA