Gelibolu sahillerinde müsilaj temizlik çalışması yapılıyor
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi sahilinde müsilaj temizlik çalışması başlatıldı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi sahilinde müsilaj temizlik çalışması başlatıldı.
Belediye ekipleri tarafından müsilajla kaplanan sahiller temizleniyor.
Feneraltı sahilinde başlatılan çalışma kapsamında, kıyı şeritlerini etkisi altına alan ve deniz yüzeyindeki varlığını sürdüren müsilaj, temizleme aracındaki hortumlarla çekilerek bertaraf edilmesi amacıyla tankerlere dolduruluyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova