Gelibolu'nun köylerine yolcu durakları monte ediliyor Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı 23 köye, İl Özel İdaresi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri dikkate alınarak yolcu durakları monte edilmeye başlandı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı 23 köye, İl Özel İdaresi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri dikkate alınarak yolcu durakları monte edilmeye başlandı.

Köylerdeki vatandaşlar için otobüs bekleme durakları yerleştiriliyor.

Kocaçeşme Muhtarı Ahmet Mandacı ile Güneyli Muhtarı Cahit Kayışoğlu, yapılan hizmetler için başta İlçe Kaymakamlığı, İl Özel İdare ve İl Genel Meclisi üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: AA