Gelibolu'nun "koşucu teyzesi" sporla kendini zinde hissediyor - ÇANAKKALE
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyünde yaşayan Makbule Kababıyık, 76 yaşında başladığı atletizmde, koşmayı büyük bir aşkla sürdürüyor.
17.11.2019 14:15 | Son Güncelleme: 17.11.2019 14:19
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyünde yaşayan Makbule Kababıyık, 76 yaşında başladığı atletizmde, koşmayı büyük bir aşkla sürdürüyor.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Gelibolu'nun "koşucu teyzesi" sporla kendini zinde hissediyor - ÇANAKKALE