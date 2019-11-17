Gelibolu'nun "koşucu teyzesi" sporla kendini zinde hissediyor - ÇANAKKALE
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Gelibolu'nun "koşucu teyzesi" sporla kendini zinde hissediyor - ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyünde yaşayan Makbule Kababıyık, 76 yaşında başladığı atletizmde, koşmayı büyük bir aşkla sürdürüyor.

17.11.2019 14:15 | Son Güncelleme: 17.11.2019 14:19
Gelibolu'nun

'nin ilçesine bağlı Güneyli köyünde yaşayan Makbule Kababıyık, 76 yaşında başladığı atletizmde, koşmayı büyük bir aşkla sürdürüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Gelibolu'nun "koşucu teyzesi" sporla kendini zinde hissediyor - ÇANAKKALE
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