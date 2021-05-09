Gelibolu'nun iç liman bölgesi deniz salyasından temizlendi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde iç liman bölgesi, denizde oluşan müsilajlardan (deniz salyası) temizlendi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde iç liman bölgesi, denizde oluşan müsilajlardan (deniz salyası) temizlendi.

Marmara Denizi'nde ekolojik nedenlerden dolayı oluşan deniz salyası, Çanakkale Boğazı'nı da etkisi altına aldı.

Gelibolu sahil boyu ve iç liman bölgesinde görülen deniz salyasından balıkçıların zarar görmesi ve şehir merkezinde çirkin bir görüntü oluşturan bu durumu ortadan kaldırmak üzere Belediye Temizlik Müdürlüğü ekipleri temizlik çalışması yaptı.

Temizlik İşleri Müdürü Gökhan Alemdar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Toplanan yapışkan atıklar çöp poşetlerine konularak deniz temizlendi." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova