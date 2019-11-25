Gelibolu Mevlevihanesi'nde sema gösterisi
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Gelibolu Mevlevihanesi'nde sema gösterisi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Gelibolu Mevlevihanesi'nde sema gösterisi düzenlendi.

25.11.2019 00:22 | Son Güncelleme: 25.11.2019 00:22
Gelibolu Mevlevihanesi'nde sema gösterisi

'nin ilçesindeki Gelibolu Mevlevihanesi'nde sema gösterisi düzenlendi.

Gelibolu Mevlevihanesini Tanıtma ve Yaşatma Derneği, Tasavvuf Vakfı ve (ÇOMÜ) Tasavvuf Topluluğu iş birliğiyle gerçekleştirilen gösteri öncesinde Mevlevi üstadı Mustafa ile söyleşi yapıldı.


Mevlevilik ve sema törenleriyle ilgili bilgi verilen söyleşide Mesnevi okumaları gerçekleştirildi.


Programın sonunda semazenlerin farklı renklerdeki tennureleriyle yaptığı gösteri beğeniyle izlendi.

Sema gösterisine Bursa, Çanakkale, Tekirdağ ve bazı ilçelerden gelen misafirler katıldı.

Kaynak: AA
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