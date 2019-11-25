25.11.2019 00:22 | Son Güncelleme: 25.11.2019 00:22

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Gelibolu Mevlevihanesi'nde sema gösterisi düzenlendi.

Gelibolu Mevlevihanesini Tanıtma ve Yaşatma Derneği, Tasavvuf Vakfı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tasavvuf Topluluğu iş birliğiyle gerçekleştirilen gösteri öncesinde Mevlevi üstadı Mustafa Özbağ ile söyleşi yapıldı.



Mevlevilik ve sema törenleriyle ilgili bilgi verilen söyleşide Mesnevi okumaları gerçekleştirildi.



Programın sonunda semazenlerin farklı renklerdeki tennureleriyle yaptığı gösteri beğeniyle izlendi.

Sema gösterisine Bursa, Çanakkale, Tekirdağ ve bazı ilçelerden gelen misafirler katıldı.

Kaynak: AA