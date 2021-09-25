Uluslararası Gelibolu Maratonu, 11 ülkeden 2 binden fazla katılımcıyla koşulacak

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Turset Proje Yönetimi tarafından düzenlenen "Uluslararası 6. Gelibolu Maratonu", yarın 11 ülkeden 2 binden fazla katılımcı ile yapılacak.

"Pes Etmeyenlerin İzinde" mottosu ile bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen maraton etkinlikleri kapsamında Çanakkale'de bulunan Hamidiye Tabyaları'nda lansman toplantısı düzenlendi.

Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, burada yaptığı konuşmada, maratona 11 ülkeden 2 binden fazla sporcunun katılacağını söyledi.

Maratonun yarın sabah Kilitbahir Kalesi önünden start alacağını belirten Kaşdemir, şöyle devam etti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleri ile düzenlenen Uluslararası Gelibolu Maratonu, 42 kilometre, 25 kilometre, 10 kilometre ve 1915 metre anı koşusu şeklinde 4 parkurdan oluşuyor. Burası çok önemli bir parkur. Dünya tarihinde çok önemli savaşların geçtiği, adı şu an barışla anılan önemli bir bölge tarihi Gelibolu Yarımadası. Bu kapsamda, sadece tarihi ile değil coğrafyasında düzenlenen önemli sportif faaliyetleri ile de ayrı bir özelliği taşıyor. Bu yıl 6'ncısı düzenlenecek maraton gelecek yıllarda daha da önem kazanarak, daha fazla sporcuyla birlikte koşulacak, tüm dünyanın ilgi göstereceği bir parkur haline gelecektir."

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ise Gelibolu Yarımadası'nın çok önemli bir etkinliğe daha ev sahipliği yapacak olmasından mutluluk duyduklarını anlattı.

Turset Proje Yönetimi Genel Koordinatörü Özgür Emeklioğlu da maratonun pandemi kurallarına uygun olarak yapıldığını hatırlattı.

Bu konuda çok titiz olduklarını dile getiren Emeklioğlu, maratona katılmak isteyenlerin Türkiye Atletizm Federasyonu'nun yayınladığı tebliğe göre en az iki yaptırmış ve PCR testi en az 48 saat önce negatif çıkan sporculardan oluşacağını sözlerine ekledi.

Uluslararası Gelibolu Maratonu'nun ödül töreni ise saat 13.30'da Tarihi Namazgah Tabyası'nda yapılacak.