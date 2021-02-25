Gelibolu itfaiyesinden Milli Eğitim Müdürlüğü personeline yangın söndürme eğitimi
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Gelibolu itfaiyesinden Milli Eğitim Müdürlüğü personeline yangın söndürme eğitimi

25.02.2021 14:07 | Son Güncelleme: 25.02.2021 14:10
Gelibolu itfaiyesinden Milli Eğitim Müdürlüğü personeline yangın söndürme eğitimi

Gelibolu Belediyesine bağlı itfaiye görevlilerince, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli personele yangın söndürme eğitimi verildi.

Gelibolu Belediyesine bağlı itfaiye görevlilerince, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli personele yangın söndürme eğitimi verildi.

Eğitim ve tatbikat öncesi itfaiye çavuşu Karanfil Acabey tarafından yangına müdahale, yangın çeşitleri ve yangın söndürme konuları ile cihazları hakkında bilgiler aktarıldı.

Ardından itfaiye eri Erkan Şarlak, yangın söndürme işlemini uygulamalı olarak gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova

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