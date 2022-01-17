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Gelibolu ilçesinde öğrencilere hayvan hakları anlatıldı

Gelibolu ilçesinde öğrencilere hayvan hakları anlatıldı
AA / Doğan Zelova - Haberler | Güncel

Oyuncu ve hayvan hakları savunucusu Semih İğdigül, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde öğrenciler hayvan hakları konusunda konferans verdi.

ÇANAKKALE (AA) - Oyuncu ve hayvan hakları savunucusu Semih İğdigül, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde öğrenciler hayvan hakları konusunda konferans verdi.

Gelibolu Dost Patiler Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği tarafından Gazi Süleyman Paşa İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte İğdigül, hayvanlardan korkan çocuklara neler yapmaları, nasıl davranmaları konusunda slayt gösterimli anlatımlar yaptı.

Semih İğdigül, yanında sahneye getirdiği ayakları olmadığı için tekerlek aparatı sayesinde yürüyen bir köpekle öğrencilerin korkularını yenmesini sağladı.

AA / Doğan Zelova - Son Dakika Haberleri

Hayvan Hakları, DOST Partisi, Çanakkale, Gazi, Güncel, Haber

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