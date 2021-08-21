Gelibolu ilçesinde kamyonla kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kamyonla kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kamyonla kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

S.G. idaresindeki 59 LK 073 plakalı kamyonet, Korudağ mevkiinde A.E, yönetimindeki plakası henüz tespit edilemeyen kamyonla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonetin kasasında sıkışan S.G. ile oğlu S.G, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralı baba ve oğlu, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazada kamyon sürücüsü A.E. ise hafif yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova