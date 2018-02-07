Gelibolu Halk Eğitim Merkezi 3 Bin 366 Kişiye Kurs Verdi

Gelibolu Halk Eğitim Merkezi tarafından geçen yıl açılan 153 kursta 3 bin 366 kursiyere eğitim verildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Halk Eğitim Müdürü Kamil Çürüksulu, 48 aktif kursla vatandaşlara hizmet verdiklerini ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik düzenlenen kursla 21 öğrenciyi üniversiteye hazırladıklarını belirtti.



Merkezde, engelli vatandaşlar için de açılan el sanatları, müzik, resim, ebru kurslarıyla, engelli vatandaşların toplum içerisinde entegrasyonu sağlamaya çalıştıklarını söyleyen Çürüksulu, şöyle konuştu:

" Halk Eğitimi Merkezi olarak, bütün vatandaşlarımızın emrindeyiz. Gençlere, kadınlara ve yetişkinlere yönelik kurslarımız var. Meslek edindirme kapsamında katı sıvı kalorifer ateşçiliği, arıcılık ve küçükbaş, büyükbaş hayvancılık kurslarımızda kursiyerlerimize hizmet veriyoruz. Bu meslekleri kazanmak isteyenler muhakkak bizlere başvuruda bulunsunlar. Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık kurslarını bitirip belgelerini alan kursiyerlerimiz KOSGEB desteklerinden de yararlanabiliyor. Yine bizde dil kursu almak isteyen vatandaşlarımız, İngilizce, Almanca, Arapça ve Osmanlıca kursları vererek onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Lise mezunu gençlere yönelik üniversite hazırlık kursları açıyoruz, şuanda 21 öğrencimiz bizim kurslarımızda istifade ediyor. Üniversite hayali kuruyor, tecrübeli, deneyimli öğretmenlerimizle onların hizmetindeyiz."

Geçen yıl 153 kurs açtıklarını anlatan Çürüksulu, şunları söyledi:

"Biz Gelibolu halkının her alanda bütün ihtiyaçlarını karşılamak için 3 bin 366 kursiyerimize ulaştık. Bir de bizim okuma yazma bilmeyen bir tek vatandaşın kalmaması için çaba sarf ediyoruz. Okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımızı tespit edip onlara ulaşıyoruz. Bu konuda vatandaşlarımız okuma yazma bilmiyorlarsa bize müracaat etmesi yeterlidir. Şuan Gelibolu Şoförler ve Otomobilciler Odası ile 60 servis şoförü ile 15 rehberlere yönelik eğitimlerimiz devam ediyor. Meslek Lisesi öğrencilerine Örtülü Elektrot ve Ark Kaynağı ile 3 boyutlu çizim kurslarımızda da öğrencilerimize destek oluyoruz."