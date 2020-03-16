Gelibolu'dan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı Bilecik'e getirildi Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilmek üzere Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı, Bilecik'e ulaştırıldı.